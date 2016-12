Baron Mat “Langley” Luschek, “Starman” Michael Gaines and “Karaoke” Bob bring you this week’s hottest geekery including: April Fool’s around the web, Star Wars news, Mallrats news, Mad Max news and more!

* April Fool’s Homestar

* Patton Oswalt’s Twitter Rant

* Memories Pizza

* Mallrats 2 Update

* X-Files Update

* Bieber Roast

* Musicless Music Videos

* Mad Max Trailer

* Batman Animations with Burt Ward and Adam West