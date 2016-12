Baron Mat “Langley” Luschek, “Starman” Michael Gaines and Kathy Hopkins bring you the latest in this week’s mind-blowing geek news, including: Kathy’s CES recap, Escape from NY news, Star Wars news, and more!

* CES Stuff

* Avatar news

* Star Wars Comic #1

* ‘Community’ to return to Yahoo Screen

* ’28 Months Later’

* Escape From NY reboot