Baron Mat “Langley” Luschek, Eric Rice and “Starman” Michael Gaines discuss this week’s hot topics including: iOS8, Minecraft, U2, Podcast trolls, and more!

* Groot Texts

* Liam and Bono Movie

* Dan Akroyd’s Next Ghostbusters Plan

* Tiny Radio

* “Vacation” Movie News

* Back to the Future Shoes for $99

*Tronify Thread